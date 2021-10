""AIR"

--

我用充气的方式制作了一些鞋子。

这不涉及任何功能和实用价值,

仅作为一种造型和抽象探索,从这个角度来说,这些鞋子是非常具有艺术和观赏性的。

-

I made some shoes by inflating them.

There's no functional or practical value involved,

As a form and abstract exploration, these shoes are very artistic and ornamental in this sense.

-