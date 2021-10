ROMANCES X CHOCOTOY

¡ROMANCES DE UNA NOTA nació de la forma más inesperada!

Hace 10 años, Randy, el integrante de uno de los dúos mas famoso de regaeton, Joswell y Randy, iban a una ciudad dormitoria, cerca de la ciudad de caracas para crear una gran presentación de su proyecto de música.



En el punto más grande de sus carreras no se limitaban a ir y venir entre continentes y pueblos pequeños, resulta que en una de esas presentaciones, a lo lejos se veía una residencia de casas de clase media donde un joven que aun no tenia un rumbo y con tragos encima escuchaba a lo lejos cantar a estos famosos artistas que retumbaban con el sonido de las voces y el beat de un reggaetón cargado de mucho sabor… obvio ese chico quería estar en ese concierto pero no tuvo para comprar la entrada…

Resulta que pasaron mas de 10 años para que entrara en razón y decidiera trabajar y soñar mucho y tener un enfoque en algo que hoy es mi pasión.





Después de todo ese tiempo se dio la real coincidencia, por medio de un post en Instagram y un corazón noble, reconocer el talento uno del otro, y fue así como se dio la oportunidad de unirnos, Justo en un viaje de cumpleaños en abril, decidimos hacer una alianza de trabajo, para lograr un resultado impecable e increíble como lo fue la presentación de su disco solista Romances de una Nota, un concepto donde se representaron más de 15 canciones usando el símbolo del personaje, un astronauta, que llega de otro planeta para descubrir y dar vida a un nuevo universo lleno de amor y color✨🎉☺️🙏🏻





No pares de soñar porque no sabes qué oportunidades y alianzas te presenta la vida porque un día te dispusiste a soñar y visionarte diferente.