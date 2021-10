Southwest·Tibet

这组图片拍摄于西藏的西南部地区

那里坐落着雄伟的喜马拉雅山脉

在这里

每一座高耸的山和每一面平静的湖

都蕴藏着壮丽的神性

这里的河流与群峰

与整个宇宙遥相呼应

