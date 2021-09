L’univers graphique trouve sa place et s’exprime à travers différentes utilisations : photo, mise en page, valorisation d’un produit, visuel concept, fond graphique…

Les lettres et les formes s’imbriquent, s’imposent et se superposent pour donner une image de marque dynamique et actuelle tout en restant élégante.



Afin de rappeler le cœur de métier, nous jouons avec les textures en intégrant ici et là le zoom d’une matière dans une forme de la composition, et mettons ainsi en avant une collection, un produit, une gamme, etc.