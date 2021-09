Oversea Studio | Branding

che lavora con una vasta gamma di aziende e marchi, specializzandosi nella creazione di brand, direzione creativa ed esperienze digitali.

Partendo dal significato del naming, la ricerca visiva per la nuova identità si è basata sullo studio del moto del mare e delle onde, creando così un sistema visivo caratterizzato da elementi geometrici semplici e dalle forme variabili. Oversea Studio è un'agenzia di comunicazione con sede a Jesolo,una vasta gamma di aziende e marchi, specializzandosi nella creazione di brand, direzione creativa ed esperienze digitali.

Oversea Studio is a communication agency based in Jesolo (Italy), which works with a wide range of companies and brands, specializing in brand building, creative direction and digital experiences.

Starting from the meaning of the naming, the visual search for the new identity was based on the study of the motion of the sea and waves, thus creating a visual system characterized by simple geometric elements and variable shapes.