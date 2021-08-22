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机动都市阿尔法
Multiple Owners
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·机  动  都  市  阿  尔  法·
SUPER MECHA CHAMPIONS

        一月份有幸接到烧麦的需求，给网易游戏机动都市阿尔法制作一条游戏CG篇，非常激动在做了许多年产品片，终于有机会尝试制作游戏类的项目。接着马上以烧老师的名义，召集了motion界的几位大佬一起执行。片子主要想以巨物恐惧症作为核心表现手法（虽然最后没有呈现出效果），以带有一点赛博的中式建筑洪崖洞作为场景，描述小孩在楼顶玩耍机甲玩具时候，摔倒掉落，而玩具被一只巨大的机械手托起，机甲亮相，慢慢的升起过程。  辛苦所有参与的各位大佬了，感恩。


SOFTWARE USED
Cinema 4D, Octane Render, Houdini,AfterEffect


-CREDITS-
Client：网易
Creative：孙世晟 Somei
Director： 何志超 Chiu
Producer：侯瑞 Ray
CGI Production:大豆 龙哥 诚六六 黄昱融 孙雨禾 Chiu
Mecha Mode ：Mash
Character animation：猪小明  Chiu  Karwei  老胡  尼斯迪
Rigging：猪小明
VFX:晖哥 罗曦 SHUIFX SCOTT
Character design：琳
Graphic Design：婷小猫
 Editor/Compose：Chiu
Sound Design & Music: YUE


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3D animation c4d CGI Digital Art motion design Render
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