



·机 动 都 市 阿 尔 法·

SUPER MECHA CHAMPIONS





一月份有幸接到烧麦的需求，给网易游戏机动都市阿尔法制作一条游戏CG篇，非常激动在做了许多年产品片，终于有机会尝试制作游戏类的项目。接着马上以烧老师的名义，召集了motion界的几位大佬一起执行。片子主要想以巨物恐惧症作为核心表现手法（虽然最后没有呈现出效果），以带有一点赛博的中式建筑洪崖洞作为场景，描述小孩在楼顶玩耍机甲玩具时候，摔倒掉落，而玩具被一只巨大的机械手托起，机甲亮相，慢慢的升起过程。 辛苦所有参与的各位大佬了，感恩。









SOFTWARE USED

Cinema 4D, Octane Render, Houdini,AfterEffect









-CREDITS-

Client：网易

Creative：孙世晟 Somei

Director： 何志超 Chiu

Producer：侯瑞 Ray

CGI Production:大豆 龙哥 诚六六 黄昱融 孙雨禾 Chiu

Mecha Mode ：Mash

Character animation：猪小明 Chiu Karwei 老胡 尼斯迪

Rigging：猪小明

VFX:晖哥 罗曦 SHUIFX SCOTT

Character design：琳

Graphic Design：婷小猫

Editor/Compose：Chiu

Sound Design & Music: YUE







