Georo es una desarrollista y constructora con foco en la arquitectura y el diseño de sus proyectos, con sede en San Juan, Argentina. Su principal atributo es la versatilidad a la hora de realizar proyectos y obras a distintos niveles y escalas.

El rediseño de su identidad intenta representar la evolución de la empresa, la idea de futuro y la versatilidad para adaptarse a cualquier contexto, de forma sencilla y dinámica, en un lenguaje moderno preparado para las nuevas plataformas.





Georo is a developer and construction company focused on the architecture and design of its projects, based in San Juan, Argentina. Its main attribute is its versatility when it comes to carrying out projects and works at different levels and scales.

The redesign of its identity tries to represent the evolution of the company, the idea of the future and the versatility to adapt to any context, in a simple and dynamic way, in a modern language prepared for new platforms.