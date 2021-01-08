TELA is my personal project which I started back in September 2017. It's the way I use to express myself with fabrics. I find all kinds of forms and colors in my daily life.
TELA is a timeless project, which lasts and can be worn season after season. It operates across accessories, homewares and collaborations and it is dedicated to high quality finishes and handcrafted manufacturing. Each piece is carefully produced in very small quantities either in-house or by local artisans.
01. LONAS
CREAMOS UN NUEVO MUNDO DE COMBINACIONES, PATRONES Y COLORES.
LONAS QUE NOS LLEVAN A TRAVESÍAS TOPOGRÁFICAS SIN LÍMITES. SI, NOS INSPIRAMOS EN MAPAS, CAMINOS, BALNEARIOS Y PLAZAS ES IMAGINAMOS UN MUNDO NUEVO Y LO DISEÑAMOS, PORQUE ASÍ ENCARAMOS LA VIDA.
20(18) PLAYA GRANDE / BRISTOL / LA PERLA / ARENAS BLANCAS / LA CASETA
20(19) LA ESCOLLERA / PIEDRA MARINA / HORIZONTE / BALCÓN DEL SUR / TORREÓN / COSTA GALANA
20(20) MAR AZUL / VALERIA / ARENAS BLANCAS / ARROYO PAREJA / DUNAMAR / PLENOSOL / POCITOS
20(21) ESCONDIDA / EL DORADO / LUZ DE LUNA / ATLÁNTICO
02. PILUSOS
REVERSIBLES — HECHOS A PARTIR DE RETAZOS
DE ALA CORTA Y LARGA PORQUE VOLAR DEPENDE DE CADA UNO.
MÁS DE 25 COMBINACIONES
03. LIGERA
POR UNA VIDA MÁS LIGERA, MÁS FÁCIL DE LLEVAR
TAN CERCA, PERO TAN LEJOS:
PLAZA ARMENIA, PLAZA PERÚ, PLAZA IRLANDA Y PLAZA ITALIA.
100% TRANSPORTABLES. DEJARSE LLEVAR, NUNCA FUE TAN LIVIANO.
04. CROCHET
SOMBREROS TEJIDOS A MANO CON HILO DE ALGODÓN
3 DISEÑOS & 3 COMBINACIONES DE COLORES DIFERENTES
05. ALFOMBRAS
DISEÑOS ÚNICOS
HECHAS CON HILO 100% ALGODÓN
ARTESANALES — TÉCNICA HAND TUFTING. PELO LARGO
CREDITS
GRAPHIC DESIGN & BRAND DIRECTOR: FLORENCIA PORRECA
PHOTOGRAPHERS: CECILIA GIL / CECILIA ARMAND UGON / MARIANA PACHO LOPEZ
TYPOGRAPHIES IN USE: FAVORIT by ABC DINAMO / AUTHENTIC SANS / G2 CIAO by GRUPPO DUE / CARTA NUEVA by SHARP FONT
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