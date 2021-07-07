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Sabyasachi 2021
Tarun Khiwal
Behance.net
@sabyasachiofficial The Sabyasachi 2021 Collection
Womenswear, jewellery @sabyasachijewelry and accessories @sabyasachiaccessories
Makeup Artist : @deepa.verma.makeup
Hair Stylist : @miteshrajani
Models: @sanathampi , @vishakha_b , @anuj.choudhry & @bhatarya 
Photography assistants : @nithin_1990 & @abhivermaa 
Post Production : Tarun Khiwal Studio / @abhivermaa 
#Sabyasachi #SabyasachiJewellery #SabyasachiAccessories #BridesOfSabyasachi #TheWorldOfSabyasachi @bridesofsabyasachi
Image may contain: indoor
Image may contain: person, sitting and fashion accessory
Image may contain: clothing, person and woman
Image may contain: person, woman and clothing
Image may contain: person, human face and fashion accessory
Image may contain: person, fashion accessory and outdoor
Image may contain: person, fashion accessory and human face
Image may contain: person, human face and bride
Image may contain: person, fashion accessory and human face
Image may contain: clothing, person and indoor
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Image may contain: person and human face
Image may contain: person, human face and fashion accessory
Image may contain: clothing, person and painting
Image may contain: clothing, ground and person
Image may contain: person, human face and man
Sabyasachi 2021
73
349
5
Published:

    Owners

    user's avatar
    Tarun Khiwal New Delhi, India

    Sabyasachi 2021

    73
    349
    5
    Published:

    Creative Fields