@sabyasachiofficial The Sabyasachi 2021 Collection
Womenswear, jewellery @sabyasachijewelry and accessories @sabyasachiaccessories
Womenswear, jewellery @sabyasachijewelry and accessories @sabyasachiaccessories
Makeup Artist : @deepa.verma.makeup
Hair Stylist : @miteshrajani
Models: @sanathampi , @vishakha_b , @anuj.choudhry & @bhatarya
Photography assistants : @nithin_1990 & @abhivermaa
Post Production : Tarun Khiwal Studio / @abhivermaa
Hair Stylist : @miteshrajani
Models: @sanathampi , @vishakha_b , @anuj.choudhry & @bhatarya
Photography assistants : @nithin_1990 & @abhivermaa
Post Production : Tarun Khiwal Studio / @abhivermaa
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