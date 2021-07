Um personal trainer com história, energia e um novo começo.

O cuidado com o corpo nunca esteve tão em voga, a construção de uma sociedade baseada em sua imagem, passa da futilidade e vai de encontro com a qualidade de vida e o olhar para dentro, o que importa para você. Uma identidade que passe a história de um profissional, com poucos traços, seja sólida, poderosa visualmente, rebuscada e atemporal.

A personal trainer with history, energy and a new beginning.