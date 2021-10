A identidade que transforma uma empresa.

Esse é um projeto que demonstra o poder de uma boa construção visual em todos os pontos de contato de uma empresa. Cap é essa empresa de engenharia que atua no mercado brasileiro há 15 anos, estando envolvido em grandes e complexas obras estruturais do estado do Maranhão. Buscando uma transformação empresaria que mudasse seus clientes de somente obras públicas e grandes conglomerados para projetos e empreendimentos próprios que atendesse o cliente final que busca excelência em projeto e detalhes que farão diferença no dia-a-dia e em longuíssimo prazo. A identidade construída reflete todos esses pontos e permitiu um crescimento exponencial da empresa em apenas um ano.

A company's identity is what transforms it.