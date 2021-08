Sugoi Fisher Collection , é um projeto pessoal com a intenção de desenvolver um coleção de moda ilustrada. Sugoi em japonês significa "legal"

Eu nomei a série Sugoi porque eu tenho uma memória que meus avós iam em loja de pesca que chamava Sugoi, mas não tenho certeza também, mas de qualquer forma sugoi é algo que meu avô sempre fala quando acha algo legal, e sempre fala com muito entusiasmo.



Essa série foi inspirada nas memórias de infância com as pescarias que meus avós me levavam, era um programa do ano para mim. Lembrando de alguns materiais e algumas roupas que usavamos foram fonte de inspiração para esse projeto.

Foi um prazer enorme fazer ele, explorar novas referências, perspectivas diferentes e muitas selfies e phoot booth para fazer elas. Foi bastante divertido.









Sugoi Fisher Collection is a personal project to develop an illustrated fashion collection.

Sugoi in Japanese means "Cool"

I named Sugoi because I have a simple memory of fisher shop where my grampa used to go and the name was Sugoi, but in the same way I’m not sure, but he used to say that a lot when he sees something cool.



This series was inspired by childhood memories of the fishing trips that my grandparents took me, it was a program of the year for me. Remembering some materials and some clothes we used were a source of inspiration for this project

Was such a pleasure to create this series, explore new references, different perspectives, a lot of selfies, and photo booth. Was a lot fun to work on it.