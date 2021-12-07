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喜茶儿童节限定包装 HEYTEA Children's Day Packaging/Minimalism
Multiple Owners
Behance.net
最近我们做了一件很有趣的事情：以灵感好友的身份介入喜茶的包装设计探索。最终这套包装作为六一限定视觉，陪伴大家度过今年的整个六月。

我们继续延续了喜茶一贯的极简主义风格，并在其中增加了一些经常在"极简主义 “中被省略掉的情绪交流，以此探索极简主义在表达上的更多可能性。

简约主义强调去除一切不必要的表达，实质上是在强调一种对事物本质的探寻。越接近本质的东西，才能越简单。因此我们在表述喜茶「一直灵感」的slogan时，把对灵感含义的解释，状态的描述，感受的形容等一两句话说不清楚的概念渐次剔除掉，最后只留下灵感带给我们的情绪上的觉知。因为情绪是我们与世界交流给出的最直接的反馈，是不需要解释和学习就能体会到的本能。这就是极简本身。

另外，简约主义一直在构建的是一种实用和朴素的秩序。因此不免会有一些疏离感。我们想在简约主义热衷的工整克制的表达上，加入一些约定俗成的表达情绪的符号，增加了一些经常在“极简主义”中被省略掉的情绪交流，让设计既在框架内，又与这个框架有一些矛盾和冲突，以此探索极简主义在表达上的更多可能性。

This is HEYTEA's set of children's day limited packaging and peripherals products.We created a series of emoji to convey happiness with free lines in the minimalist expression of HEYTEA.We added some emotional communication and exchanges that are often omitted in "minimalism" as a way to explore more possibilities of minimalism in terms of expression.

摄影：喜茶HEYTEA团队/智力有限设计工作室
视频：喜茶HEYTEA团队
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
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Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
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Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
Brand Design Children's Day Minimalism Packaging tea
喜茶儿童节限定包装 HEYTEA Children's Day Packaging/Minimalism
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    小 绿 Beijing, China
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    智力有限设计工作室 3% design studio Beijing, China

    喜茶儿童节限定包装 HEYTEA Children's Day Packaging/Minimalism

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