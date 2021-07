喜茶儿童节限定包装 HEYTEA Children's Day Packaging/Minimalism

最近我们做了一件很有趣的事情:以灵感好友的身份介入喜茶的包装设计探索。最终这套包装作为六一限定视觉,陪伴大家度过今年的整个六月。





我们继续延续了喜茶一贯的极简主义风格,并在其中增加了一些经常在"极简主义 “中被省略掉的情绪交流,以此探索极简主义在表达上的更多可能性。





简约主义强调去除一切不必要的表达,实质上是在强调一种对事物本质的探寻。越接近本质的东西,才能越简单。因此我们在表述喜茶「一直灵感」的slogan时,把对灵感含义的解释,状态的描述,感受的形容等一两句话说不清楚的概念渐次剔除掉,最后只留下灵感带给我们的情绪上的觉知。因为情绪是我们与世界交流给出的最直接的反馈,是不需要解释和学习就能体会到的本能。这就是极简本身。





另外,简约主义一直在构建的是一种实用和朴素的秩序。因此不免会有一些疏离感。我们想在简约主义热衷的工整克制的表达上,加入一些约定俗成的表达情绪的符号,增加了一些经常在“极简主义”中被省略掉的情绪交流,让设计既在框架内,又与这个框架有一些矛盾和冲突,以此探索极简主义在表达上的更多可能性。





This is HEYTEA's set of children's day limited packaging and peripherals products.We created a series of emoji to convey happiness with free lines in the minimalist expression of HEYTEA.We added some emotional communication and exchanges that are often omitted in "minimalism" as a way to explore more possibilities of minimalism in terms of expression.





摄影:喜茶HEYTEA 团队/ 智力有限设计工作室