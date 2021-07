Form Bureau Identity & Website

FORM — московское архитектурное бюро, которое занимается созданием уникальных общественных и частных объектов. Перед нами стояла задача обновить айдентику и по-новому рассказать о работе бюро.





На совместных воркшопах мы сформулировали три темы, которые описывают подход бюро:

Сообщество — идеи, рождающиеся в коллаборации;

Метод — концептуальная основа работы;

Проекты — реализация, обретение идеями материальной формы.

Эти темы стали основой визуального стиля и сайта. Так появились три формы логотипа и его вариативная версия для плавных анимаций в вебе.





FORM is a Moscow based architectural bureau. They design unique public and private facilities. Our task was to develop a new way for FORM to communicate about their work and create a graphic identity to match it.​​​​​​​





During joint workshops we have formulated three subjects that describe their approach:

Community — ideas that are born out of collaboration;

Method — conceptual framework of projects;

Projects — were ideas get their material form.