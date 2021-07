Win Win





La primera referencia son los dibujos animados donde, por una regla no escrita, históricamente el villano siempre pierde. En este caso cambiamos el discurso cuando el villano costumbrista se da cuenta que perseguir al "bueno" no le va a reportar beneficios tangibles. En ese clic de repente encuentra la recompensa. Las dos partes ganan. Esto llevado al mundo de la comunicación esconde un doble mensaje; Por un lado que las buenas ideas se premian y por otro que no necesariamente esas ideas tienen porqué provenir del lado predecible, del favorito o del héroe.