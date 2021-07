网易游戏IP视觉系统 NetEase Games IP Visual Identity System

我们给网易游戏的IP“火厉”搭建了一个以实用性为导向的品牌VI系统,这是一个基于已有IP进行实用性指导的共创项目。设计的难点在于,如何让IP好用。品牌方花了很大心力去开发自己的IP,但在如何使用的层面,则需要花更多的时间去探索。否则IP很容易机械地被当成贴图,或直接贴入原有品牌视觉中,这些行为,会让IP与品牌始终有种割裂感。





我们与网易游戏的设计团队一起做了各种尝试后,最终决定回归到最基础的平面视觉设计里去寻找突破口。因为IP大部分时候都不是单独出现与消费者进行沟通的,而是以平面表达为载体。比如,IP会被运用在包装、宣传物料、社交媒体、活动视觉等地方。因此我们从具象化的IP形象本身提取抽象化的图形元素和含义,设计出品牌的专属字体、专用图标和版式风格规范。我们通过不断让IP形象从具象到抽象,再到具象的不断转化,从而建立了IP与品牌视觉的强关联性,进而让IP渐渐深入人心。





We worked with NetEase Games' branding department to create a VI system for their mascot IP "HOHO".The hard part of this project is how to make the IP more usable: Not simply as an image to use, but truly integrated with the brand.