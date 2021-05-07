网易游戏IP视觉系统 NetEase Games IP Visual Identity System

我们给网易游戏的IP“火厉”搭建了一个以实用性为导向的品牌VI系统，这是一个基于已有IP进行实用性指导的共创项目。设计的难点在于，如何让IP好用。品牌方花了很大心力去开发自己的IP，但在如何使用的层面，则需要花更多的时间去探索。否则IP很容易机械地被当成贴图，或直接贴入原有品牌视觉中，这些行为，会让IP与品牌始终有种割裂感。





我们与网易游戏的设计团队一起做了各种尝试后，最终决定回归到最基础的平面视觉设计里去寻找突破口。因为IP大部分时候都不是单独出现与消费者进行沟通的，而是以平面表达为载体。比如，IP会被运用在包装、宣传物料、社交媒体、活动视觉等地方。因此我们从具象化的IP形象本身提取抽象化的图形元素和含义，设计出品牌的专属字体、专用图标和版式风格规范。我们通过不断让IP形象从具象到抽象，再到具象的不断转化，从而建立了IP与品牌视觉的强关联性，进而让IP渐渐深入人心。





We worked with NetEase Games' branding department to create a VI system for their mascot IP "HOHO".The hard part of this project is how to make the IP more usable： Not simply as an image to use, but truly integrated with the brand.



