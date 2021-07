Compliance nunca esteve tão em alta.





Tera é um escritório de advocacia focado em prestação de consultoria e implementação de compliance e governança corporativa que busca constantemente disseminar a cultura de integridade e ética nos negócios e na gestão pública. A identidade desenvolvida pra Tera, constrói de forma sólida o exemplo de marca atemporal, séria sem perde a jovialidade e direta sem perder profundidade. O nome Tera é uma alusão a "multiplicação" e também uma abreviação do nome de sua CEO e fundadora, Teresa Nina.





There's never been a time when compliance has been so heated.