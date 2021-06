Saisons Zéro - Signage & Identity

​​​​​​​ (FR)





SAISONS ZÉRO est un projet d'occupation transitoire basé à Roubaix, dans le nord de la France. Installé dans l'ancien monastère des Clarisses, dorénavant désacralisé, une équipe concentrée autour du collectif d'architectes ZERM s'attèle à la réhabilitation du lieu ainsi qu'à son ouverture sur le quartier.

Véritable expérience d'intervention alternative sur le patrimoine, l'occupation transitoire ainsi menée permet de tester au quotidien et au fil des saisons des techniques pratiques, économiques et simples pour répondre aux besoins essentiels du logement, du travail, de la fête et de la cohabitation.

L'identité et la signalétique déclinée pour le lieu s'inspire du caractère expérimental de l'expérience, mais cherche également à simplifier la lecture du lieu aux visiteurs et habitants du quartier.



Fonte : Neue Montreal par la fonderie Pangram Pangram.













(EN)





SAISONS ZERO is a temporary occupation project of the Poor Clares Covent, based in Roubaix, France. A team, revolving around the architects collective ZERM, works for the rehabilitation of the building, and to open it on the neighborhood.

Imagined as a truly alternative action on architectural heritage, the temporary occupation of this building enables its residents to experiment with practical, economical and simple ways to cater to essential needs such as housing, working, celebrating and living together as the days and seasons go by.

The visual identity and signage conceived were inspired by the experimental feature of the project, as well as the need of simplify the building to the visitors and the neighborhood residents.