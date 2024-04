DATE: 2021-2024





FR Le Mochi Glacé est la marque fille de Tiliz, fabricant de mochis pour les restaurateurs et grands comptes.

Forts d'années d'expertise réunissant le talent d'artisans glaciers et des produits locaux soigneusement sélectionnés, ils ont contribué à démocratiser ce dessert d'inspiration japonaise en France.

Le Mochi Glacé est né d'une volonté de créer leur propre gamme pour s'adresser directement aux gourmands et autres curieux en quête d’expériences gustatives. Pop, créative et résolument joyeuse, c'est une marque qui vient bousculer l'univers de la glace, dans les rayons et sur les papilles.

ENG Le Mochi Glacé is the brand of Tiliz, mochi manufacturer for restauratants and retailers.

With years of expertise combining the talents of ice-cream chefs and carefully selected local products, they have heavily contributed to the popularity of this Japanese-inspired dessert in France.

Le Mochi Glacé was born of a desire to create their own offer, aimed directly at gourmet and other curious mind in seeking for new tasty experiences. Pop, creative and joyful, this is a brand that is shaking up the world of ice cream, both on the shelves and on the taste buds.