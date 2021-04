Barcelona Capital de l'Alimentació Sostenible 2021

Concepte: Hem creat una estructura de campanya que vol, des de l'inici fins al final de l'any, donar resposta al target i als motius pels quals els afecta i generem interès per l'any de la Capitalitat.







Ara, aquí, pel Planeta



Ara: Aporta informació didàctica a la campanya informant tot l'any de la temporalitat i temporada dels productes. Així la mateixa campanya és converteix en punt d'informació per als usuaris. A més, ens permet informar i parlar de la importància de consumir productes de temporada. També hem afegit a l'ara la importància dels colors, Donant a cada mes un color específic. / Aquí: Ens aporta la informació de la traçabilitat i origen dels productes. Així com destacar els productors locals que estan portant a terme una gran tasca com a productors ecològics i així enfortir les economies locals. / Pel planeta: Fa el tancament que dóna resposta a l'origen de la campanya. Tot el que fem, ho fem pel bé del planeta. Destacar en aquest punt de donar visibilitat a la importància en l'alimentació ecològica i sostenible per al Canvi Climàtic. / To: Hem volgut que tota la campanya fos una Celebració i tots els missatges aportessin llum i optimisme.