《MMF》是一次实验性创作

它代表了人类 · 材料 · 时尚

我想要在这三种元素中寻求一种和谐平衡的关系

这或许会成为时尚趋势的另一种可能。



——

《MMF》 is an experimental creation

It represents mankind, material and fashion

I want to find a harmonious and balanced relationship among these three elements

This may be another possibility for the future of fashion.







——