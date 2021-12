Sapion - Aprenda Algo novo todo os dias

Com seu novo posicionamento





A Sapion acredita no aprendizado diário com tudo que nos cerca. Acredita no poder de transformação da educação em nossa sociedade, e aliado a tecnologia e a inovação, sabemos que esse caminho pode ser muito mais satisfatório, assertivo e até mesmo prazeroso.

Seja por meio de consultorias às secretarias de ensino, à seminários com nomes importante da educação nacional, à cursos de capacitação de profissionais acadêmicos e ainda a cursos livres que possam ser selecionados conforme o interesse de cada indivíduo, na Sapion, a educação com todas as suas vertentes e frentes é o que corre em nossas veias.

Somos apaixonados nos processo de aprendizagem, de mudança, de guinada e da troca de chave na vida de cada um que é impactado por nossos trabalhos e serviços.

Aqui, o nosso mindset é de aprender algo novo todos os dias e é essa semente que plantamos em cada pessoa que cruza o nosso caminho.