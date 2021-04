JEI TV Channel Renewal

우트크리에이티브에서 2021년을 맞은 재능TV의 채널 리뉴얼을 진행하였습니다.

‘우리들만의 시그널을 전달하다’라는 기획의 방향성을 통대로

ID, 연령고지, Sign On/Off, SO Bumper, 로고 애니메이션과 로고버그 디자인 패키지를 제작하였습니다.





We participated in the renewal project of JEI TV's channel.

Through BI and planning direction provided by JEI TV,

We made motion graphics/logo bug design package.





CLIENT - JEI TV





PRODUCTION - Wootcreative

Creative Director - Park Sungwoo

Character Design & Modeling - Park Sungwoo

Asset Item Modeling - Kim Hyunjin, Park Seoyoung(Assist)

Character Setup - Park Sungwoo, Kim Hyunjin

Animation - Park Sungwoo, Kim Hyunjin, Park Seoyoung

Texture & Lighting - Parksungwoo, Kim Hyunjin, Park Seoyoung

Compositing & Editing - Park Sungwoo

Logobug Design - Park Seoyoung

Logo Animation - Park Seoyoung, Park Sungwoo(Assist)

Sound - Sunwoo Shawn Kim Studio