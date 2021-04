Inspiring Girls - Mileva

Nobel for Mileva

Inspiring Girls





The Nobel for Mileva project talks about girls who come to know the history of Mileva Maric, and how they manage to achieve a career in the scientific field thanks to this great inspiration.





O projeto Nobel for MIleva fala sobre meninas que passam a conhecer a história da Mileva Maric, e como elas conseguem conquistar uma carreira na área científica graças a essa grande inspiração. @nobelformileva



Com Equipe da @consulado.tv Com @littgeri na Direção de Arte e @beamayumi_illu ao meu lado na criação de personagens.