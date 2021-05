(FR)





Lm Chabot est un duo de photographe, basé à Montréal, reconnu pour leur travail ludique et coloré. Le duo se démarque par son esthétique épuré et facilement reconnaissable.





Notre mandat était d'actualisé leur image de marque et leur site web pour que leur personnalité soit misent de l'avant. On a vite remarqué que dans l'évolution de leur travail une thématique revenait souvent, soit les formes géométriques et les aplats de couleurs. On voulait que l'ensemble de leur identité soit coloré et modulable, autant au niveau de leur signature que de leur site. Travaillant principalement avec des agences de publicité il était important pour eux que leur site permette à l'utilisateur de se créer son propre tableau d'inspiration à même la plateforme. C'est pourquoi nous avons réfléchis l'interface de façon à ce que le contenu puisse être manipulé et téléchargé facilement.









(EN)





Lm Chabot is a photographer duo, based in Montreal, recognized for their playful and colourful work. The duo stands out with its clean and easily recognizable aesthetic.





Our mandate was to update their branding and their website so that their personality is put forward. We quickly noticed that in the evolution of their work a theme often came up, namely geometric shapes and flat colors. We wanted their whole identity to be colourful and flexible, both in terms of their signature and website. Working mainly with advertising agencies, it was important for them that their site allow the user to create their own inspiration board within the platform. This is why we have designed the interface in such a way that the content can be easily manipulated and downloaded.









CREDITS:

Programmation : Pier-Luc Cossette & Deven Caron

Video : Lm Chabot