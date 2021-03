​​​​​​​ Eng

In 2018, the Derprosa™ brand and its graphic arts laminating film plant celebrated their thirtieth anniversary. For three decades, the commitment to innovation and the development of new materials has brought a real revolution to the commercial printing and the secondary and editorial packaging sectors. In tune with these referential values, Derprosa commissioned us to complete a brand redesign with the aim of providing a unique visual identity to each of the more than 30 products that make up the extensive catalog of the company.





To do so, we based the graphic proposal on two fundamental Bauhaus principles which provide foundational concepts used in graphic arts today: form follows function and the use of basic shapes such as the circle, square, and triangle. A modular solution was proposed based on geometric synthesis as a universal and timeless language.





Esp En 2018, la marca Derprosa™ y su fábrica de films para laminación de artes gráficas celebraba su trigésimo aniversario. Durante estas tres décadas, la apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos materiales ha supuesto una verdadera revolución en el sector de la impresión comercial y packaging secundario y editorial. En sintonía con estos valores referenciales, Derprosa nos encarga un rediseño de marca completo con el objetivo de traducir su identidad visual a un lenguaje más cercano al ámbito de las artes gráficas y la necesidad de dotar de identidad propia a cada uno de los más de treinta productos que conforman el extenso catálogo de la empresa.

Para ello, basamos la propuesta gráfica en dos principios fundamentales de la Bauhaus, donde nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos de las artes gráficas tal y como los conocemos hoy en día: la forma sigue a la función y el uso de las formas básicas círculo, cuadrado y triángulo. Se propone una solución modular, basada en la síntesis geométrica como lenguaje universal y atemporal.