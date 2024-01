PT



Criamos um sistema de marca mutável com infinitas possibilidades, pensando nas diferentes perspectivas de entendimento sobre o que é um bloco e o que o evento poderia se tornar. Essa grande variedade nos ajudou a contar um pouco sobre o que é O Bloco e a criar identidades visuais únicas.





EN



We created a changeable brand system with infinite possibilities, thinking about the different perspectives of understanding about what a block is and what the event could become. This great variety helped us to tell a little about what O Bloco is and to create unique visual identities.