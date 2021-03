With our blood / Avec notre sang

(FR)

Avec notre sang est un mouvement visant à mobiliser les personnes GBT2Q* et leurs alliés contre la restriction en matière de dons de sang au Canada.





Une image de marque classique et forte pour une cause qui doit être abordée.

En mettant l'accent sur le «nous» dans la signature on souligne le fait qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Les bandes de couleurs sous le logo mettent l'emphase sur chaque mot tout en représentant également toutes les personnes touchées par cette interdiction. Le rouge est une couleur puissante quand on parle d'un sujet comme celui-ci, on l'as intégré à travers la direction photographique, unissant tout le monde discriminé par la restriction.









(EN)

With Our Blood is a movement to mobilize GBT2Q* people and allies against Canada’s discriminatory blood donation ban.





A classic and strong branding for a cause that needs to be addressed. Putting the emphasis on "us" in the signature to highlight the fact that together we can change things. The coloured underline of the logo bringing importance to each word while also representing all the people touch by this ban. Red being a powerful colour when talking about a subject like this, we brought it through the photographic direction, uniting everyone under this blood donation issue.









