Burned Love| Before the Era

Beautiful @lxenia.t._
Makeup & hair @yano4kamakeup Assist @kaplina_makeup
Photo, Style @avine_ Assist @elbugrova_photo
Set design @labyrint_sveta
Makeup & hair @yano4kamakeup Assist @kaplina_makeup
Photo, Style @avine_ Assist @elbugrova_photo
Set design @labyrint_sveta
Beige backdrop @paintxbackdrops
Blue backdrop @backdrops_canvas
Blue backdrop @backdrops_canvas
Wardrobe:
dress, skirt, blouse @histeria_dress
Jewelry @holy_fingers_jewellery
gloves @handsomestockholm
dress, skirt, blouse @histeria_dress
Jewelry @holy_fingers_jewellery
gloves @handsomestockholm