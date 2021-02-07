LEMP Visual Identity





LEMP





LEMP 是 Puffy&LeMonde 咖啡与甜品的集合品牌，坐标苏州常熟， 从本地第一家独立精品咖啡 PUFFY FOREST ，到 LEMONDE 蕾莫法式西点， LEMP 的诞生经历了相当充分的准备周期。

“我们贩售咖啡与甜点香气，但不带职人脾气，希望在专业感中加入些幽默感与生活感，享受咖啡与甜点本该就是件轻松、没有太多条条框框的事。” 基于LEMP想要传递的轻松理念，我们尝试用丰富灵动的平面表达和软装来调和空间的冷调，构建如品牌理念一般专业又没有距离感的形象。



