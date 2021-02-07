LEMP Visual Identity

LEMP
LEMP是Puffy&LeMonde咖啡与甜品的集合品牌，坐标苏州常熟，从本地第一家独立精品咖啡PUFFY FOREST，到LEMONDE 蕾莫法式西点，LEMP的诞生经历了相当充分的准备周期。
“我们贩售咖啡与甜点香气，但不带职人脾气，希望在专业感中加入些幽默感与生活感，享受咖啡与甜点本该就是件轻松、没有太多条条框框的事。”基于LEMP想要传递的轻松理念，我们尝试用丰富灵动的平面表达和软装来调和空间的冷调，构建如品牌理念一般专业又没有距离感的形象。
LOGO设计从字体着手，干净干练的线条感，极具识别性与包容性。严谨的节奏感，也传递出在闲适空间里力求提供专业服务的态度。
客户喜欢首尔咖啡馆的活力又不失质感，希望借由平面与软装点缀一些彩色。以橄榄绿作为品牌标准色，局部使用亮橘色点缀，通过配色传达“有机生活”的理念。
Client: LEMP
Creative Direction：PaperPlay
Art Direction：PaperPlay
Art Direction：PaperPlay
Design: PaperPlay
Photography: PaperPlay
Time: 2020
follow us
wechat:
pp_company
xiaohongshu:
PaperPlay