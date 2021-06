«Une gousse d’ail, du persil et une poêle à frire, c’est à cette sauce que nous somme mangée désormais. Après l’extinction quasi-totale de l’espèce humaine dans des conditions encore inconnues, ce sont les grenouilles, qui à l’aube d’une nouvelle ère, se sont accaparés des rênes du monde.

Après avoir cloné le premier humain (à partir de prisonniers en fin de vie) ils décidèrent d’en faire un vrai produit de consommation, pouvant laisser les batraciens libre cours à leurs plus grandes folies.»



Un témoin du nouveau monde.

"A clove of garlic, persil and a frying pan, this is the sauce we are now eaten with. After the almost total extinction of the human species in still unknown conditions, it was the frogs, who at the dawn of a new era, seized the reins of the world.

After cloning the first human (from prisoners at the end of life) they decided to make it a real consumer product, allowing the batracians free rein to their greatest madness."