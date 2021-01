Daniel Barreto Visual Identity

Daniel Barreto Brand Identity

Proyecto de identidad corporativa para el artista audiovisual y gráfico Daniel Barreto. Buscamos como objetivo principal crear un proyecto de identidad corporativa que refleje visualmente la obra audiovisual de Daniel, con la creación de un monograma a manera de sello japonés, (como antiguamente sellaban los artistas gráficos japoneses) y un logotipo que refleje fuerza, distinción y dinamismo, que integrara de manera homogénea la obra gráfica y los elementos de la papelería institucional