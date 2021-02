A bee's life

FR

En 2017, j'ai eu le plaisir de collaborer avec les éditions Fleurus / Rustica pour la réalisation d'un livre sur le thème des abeilles. J'ai illustré huit posters panoramiques qui traitent chacun d'un thème autour de la vie de l'abeille : la pollinisation, la ruche, la récolte du miel... D es quiz et jeux viennent compléter ces illustrations et permettent aux plus jeunes de tester leurs connaissances !

EN

In 2017, I had the pleasure to collaborate with Fleurus/Rustica edition to illustrate a book about bees.