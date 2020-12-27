núll Skincare – Branding Design & Packaging

以“冰島文-零”為名，台灣品牌núll， 秉持「質樸保養」，不添加致癌、化學，造成肌膚負擔的成份。





肌膚保養斷捨離：離開非天然添加物，只給肌膚「需要」的營養。



曾想過肌膚最需要的是什麼嗎？

你曾檢視過自己正在使用的保養品嗎？

平常給肌膚使用的是過量補品，亦或是有害化學物質，還是肌膚最真正需要的養分呢？



在市面上這些琳瑯滿目且要價不菲的護膚商品裡，標榜富含各類元素即療效保證，但其實未必是肌膚真正需要的營養。

當遇見問題肌膚時，我們需要重返源頭找答案。



諾爾堅持，肌膚保養也需要斷捨離。



諾爾保養品，不含致癌防腐劑、香精、色素、刺激性化學添加物

只留下肌膚「需要」的營養，選用天然、有機成分，給肌膚最純淨的歸零感受。