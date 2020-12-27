núll Skincare Branding Design & Packaging
A skincare product brand from Taiwan.
no parabens, no alcohol, no colorants, no fragrance, no mineral oil, no silicones
PURE, FRESH, ORIGINAL, INNOVATIVE, SINCERE
Calendula Balancing Oil & Pure Hyaluronic Acid Serum-100% Medical Quality
Design for
dry, sensitive, fragile skin, atopic dermatitis, sunburn, frostbite and
damaged skin following laser treatment or chemical peeling.
以“冰島文-零”為名，台灣品牌núll， 秉持「質樸保養」，不添加致癌、化學，造成肌膚負擔的成份。
肌膚保養斷捨離：離開非天然添加物，只給肌膚「需要」的營養。
曾想過肌膚最需要的是什麼嗎？
你曾檢視過自己正在使用的保養品嗎？
平常給肌膚使用的是過量補品，亦或是有害化學物質，還是肌膚最真正需要的養分呢？
在市面上這些琳瑯滿目且要價不菲的護膚商品裡，標榜富含各類元素即療效保證，但其實未必是肌膚真正需要的營養。
當遇見問題肌膚時，我們需要重返源頭找答案。
諾爾堅持，肌膚保養也需要斷捨離。
諾爾保養品，不含致癌防腐劑、香精、色素、刺激性化學添加物
只留下肌膚「需要」的營養，選用天然、有機成分，給肌膚最純淨的歸零感受。
肌膚保養斷捨離：離開非天然添加物，只給肌膚「需要」的營養。
曾想過肌膚最需要的是什麼嗎？
你曾檢視過自己正在使用的保養品嗎？
平常給肌膚使用的是過量補品，亦或是有害化學物質，還是肌膚最真正需要的養分呢？
在市面上這些琳瑯滿目且要價不菲的護膚商品裡，標榜富含各類元素即療效保證，但其實未必是肌膚真正需要的營養。
當遇見問題肌膚時，我們需要重返源頭找答案。
諾爾堅持，肌膚保養也需要斷捨離。
諾爾保養品，不含致癌防腐劑、香精、色素、刺激性化學添加物
只留下肌膚「需要」的營養，選用天然、有機成分，給肌膚最純淨的歸零感受。
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