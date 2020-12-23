2020 collection - 走過2020

走過2020
2020這年，是全世界最不好受的一年
因為疫情的影響，全世界的人們的生活受到了嚴重的考驗
許多世界知名的人士也在今年消失在彼此的生活中
2020這年，是全世界最不好受的一年
因為疫情的影響，全世界的人們的生活受到了嚴重的考驗
許多世界知名的人士也在今年消失在彼此的生活中
台灣算是很幸運的，沒讓疫情影響太多大家的生活
馬照跑，舞照跳，大型集會甚至還能照常舉辦
能否出國對我來說，其實不是太重要的事情
因為有許多地方和事物我想記錄下來，我覺得我的時間不夠用
2020的拍照動能和去年比沒有減少的趨勢
甚至還在今年辦了人生第一次的攝影展
說真的今年也拍了不少照片
甚至還在今年辦了人生第一次的攝影展
說真的今年也拍了不少照片
如果選出一張自己最喜歡的照片
那還真的是非常困難，很多自己都很喜歡
而如果硬要選一張，應該就是保安宮鼓樓的這張吧!
在藍調的世界，只有一點橘黃
冷與暖鮮明的對比
在藍調的世界，只有一點橘黃
冷與暖鮮明的對比
我以前就很喜歡來河濱
吹吹風，發發呆，看看河濱的人都在做些甚麼
吹吹風，發發呆，看看河濱的人都在做些甚麼
和朋友帶領一群人走進阿溪縱走
這裡已不存在秘境的感覺
然而在適當的光線下，仍舊有許多迷人之處
這裡已不存在秘境的感覺
然而在適當的光線下，仍舊有許多迷人之處
老實說我不是很擅長街拍
尤其向陌生人拍照這件事
所以我自己都偏好用中長焦段，用距離來降低人們對於相機的警戒
老實說今年街拍算是少的可憐吧 XD
尤其向陌生人拍照這件事
所以我自己都偏好用中長焦段，用距離來降低人們對於相機的警戒
老實說今年街拍算是少的可憐吧 XD
帶著新相機E-M1mk3來探詢陽明山最大的瀑布，毛毛細雨並切霧氣壟罩
整個山中沒半個人影，瀑布中在霧中若隱若現
這種天氣才能讓阿里磅瀑布展現他神祕的全貌
這種天氣才能讓阿里磅瀑布展現他神祕的全貌
迷霧繚繞的塔曼山也是一個充滿魔性的地方
錯綜複雜的杜鵑林張牙舞爪，巨大的倒木則有如兩頭對峙的巨獸
今年的宮廟拍得比較少一點，因為有其他題材一直讓我分心
雖說拍得少，但路上仍然會繼續注意那些看起來不錯的廟景
結果就是地圖點了一堆點，然後都沒去 XD
雖說拍得少，但路上仍然會繼續注意那些看起來不錯的廟景
結果就是地圖點了一堆點，然後都沒去 XD
廢墟今年也去了不少個，其中還特別去了一趟金門
看看那些洋樓與閩式建築
在這些殘磚破瓦中
推敲當時人們生活的蛛絲馬跡
看看那些洋樓與閩式建築
在這些殘磚破瓦中
推敲當時人們生活的蛛絲馬跡
在這幾年中，中望遠的焦段逐漸取代我用廣角端的時間
定焦鏡看上85、135、150等焦段
變焦則是直接上到100-400
中望遠焦段不管在日常或是風景，我覺得都能容易的創造獨特的視角
雖然空拍機現在能拍出更不同的角度，但望遠這強大的壓縮感空拍機短時間應該還無法取代
定焦鏡看上85、135、150等焦段
變焦則是直接上到100-400
中望遠焦段不管在日常或是風景，我覺得都能容易的創造獨特的視角
雖然空拍機現在能拍出更不同的角度，但望遠這強大的壓縮感空拍機短時間應該還無法取代
今年的山其實也不是爬得很多，尤其想爬的山都抽不中
只好去走走西巒大山和鳴鈴這種無須抽籤的百岳
低山正癮頭一直都在，但無奈時間不是很足
只好去走走西巒大山和鳴鈴這種無須抽籤的百岳
低山正癮頭一直都在，但無奈時間不是很足
我自己很喜歡在清晨或是傍晚，小巷子中一盞路燈的感覺
有如一切渾沌未明之中，一盞光明清晰的方向引導你
有如一切渾沌未明之中，一盞光明清晰的方向引導你
今年還有一件重要的事情，那就是因工作搬來花蓮
花東的景色與台北截然不同，每個假日好天氣都衝出去拍照與找點
花東的景色與台北截然不同，每個假日好天氣都衝出去拍照與找點
搞得假日都比上班還累人
然而不這麼勤奮，那就是等於浪費自己待在這裡的時間
然而不這麼勤奮，那就是等於浪費自己待在這裡的時間
趁著藍皮普快要停駛之前趕來搭乘這每天只發兩班的火車
台東往枋寮的班次，在傍晚時分即將進入南迴鐵路
車燈中的昏暗燈光，與車外的藍調世界相互呼應著
台東往枋寮的班次，在傍晚時分即將進入南迴鐵路
車燈中的昏暗燈光，與車外的藍調世界相互呼應著
由於配合電影比例的方式，所以很多直幅照片就很難放進來
但有些直幅照自己也是非常喜歡，甚至做成手機桌布來讓自己賞心悅目
直幅構圖雖然自己在去年有想要多一點比例拍攝，但習慣一時還是改不過來，多數照片依舊是橫幅
有人說2020年是黑歷史的一年
不過身為台灣人在疫情上算是相當幸運
還能夠在這塊島上遊走，讓自己拍下許多不錯的畫面
就讓明年繼續再接再厲吧!