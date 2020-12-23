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2020 collection - 走過2020
Bo wen HUANG
Behance.net
Photography
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走過2020
2020這年，是全世界最不好受的一年
因為疫情的影響，全世界的人們的生活受到了嚴重的考驗
許多世界知名的人士也在今年消失在彼此的生活中

台灣算是很幸運的，沒讓疫情影響太多大家的生活
馬照跑，舞照跳，大型集會甚至還能照常舉辦

能否出國對我來說，其實不是太重要的事情
因為有許多地方和事物我想記錄下來，我覺得我的時間不夠用
2020的拍照動能和去年比沒有減少的趨勢
甚至還在今年辦了人生第一次的攝影展


說真的今年也拍了不少照片
如果選出一張自己最喜歡的照片
那還真的是非常困難，很多自己都很喜歡
而如果硬要選一張，應該就是保安宮鼓樓的這張吧!
在藍調的世界，只有一點橘黃
冷與暖鮮明的對比






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我以前就很喜歡來河濱
吹吹風，發發呆，看看河濱的人都在做些甚麼







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Image may contain: outdoor, grass and cave
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和朋友帶領一群人走進阿溪縱走
這裡已不存在秘境的感覺
然而在適當的光線下，仍舊有許多迷人之處










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老實說我不是很擅長街拍
尤其向陌生人拍照這件事
所以我自己都偏好用中長焦段，用距離來降低人們對於相機的警戒

老實說今年街拍算是少的可憐吧 XD










Image may contain: waterfall and water
Image may contain: nature and indoor
帶著新相機E-M1mk3來探詢陽明山最大的瀑布，毛毛細雨並切霧氣壟罩
整個山中沒半個人影，瀑布中在霧中若隱若現
這種天氣才能讓阿里磅瀑布展現他神祕的全貌








迷霧繚繞的塔曼山也是一個充滿魔性的地方
錯綜複雜的杜鵑林張牙舞爪，巨大的倒木則有如兩頭對峙的巨獸





今年的宮廟拍得比較少一點，因為有其他題材一直讓我分心
雖說拍得少，但路上仍然會繼續注意那些看起來不錯的廟景
結果就是地圖點了一堆點，然後都沒去 XD











廢墟今年也去了不少個，其中還特別去了一趟金門
看看那些洋樓與閩式建築

在這些殘磚破瓦中
推敲當時人們生活的蛛絲馬跡









在這幾年中，中望遠的焦段逐漸取代我用廣角端的時間
定焦鏡看上85、135、150等焦段
變焦則是直接上到100-400

中望遠焦段不管在日常或是風景，我覺得都能容易的創造獨特的視角
雖然空拍機現在能拍出更不同的角度，但望遠這強大的壓縮感空拍機短時間應該還無法取代










今年的山其實也不是爬得很多，尤其想爬的山都抽不中
只好去走走西巒大山和鳴鈴這種無須抽籤的百岳
低山正癮頭一直都在，但無奈時間不是很足








我自己很喜歡在清晨或是傍晚，小巷子中一盞路燈的感覺
有如一切渾沌未明之中，一盞光明清晰的方向引導你








今年還有一件重要的事情，那就是因工作搬來花蓮
花東的景色與台北截然不同，每個假日好天氣都衝出去拍照與找點
搞得假日都比上班還累人

然而不這麼勤奮，那就是等於浪費自己待在這裡的時間










趁著藍皮普快要停駛之前趕來搭乘這每天只發兩班的火車
台東往枋寮的班次，在傍晚時分即將進入南迴鐵路
車燈中的昏暗燈光，與車外的藍調世界相互呼應著












由於配合電影比例的方式，所以很多直幅照片就很難放進來
但有些直幅照自己也是非常喜歡，甚至做成手機桌布來讓自己賞心悅目
直幅構圖雖然自己在去年有想要多一點比例拍攝，但習慣一時還是改不過來，多數照片依舊是橫幅 




有人說2020年是黑歷史的一年
不過身為台灣人在疫情上算是相當幸運
還能夠在這塊島上遊走，讓自己拍下許多不錯的畫面
就讓明年繼續再接再厲吧!

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