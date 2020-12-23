2020 collection - 走過2020

走過2020

2020這年，是全世界最不好受的一年

因為疫情的影響，全世界的人們的生活受到了嚴重的考驗

許多世界知名的人士也在今年消失在彼此的生活中





台灣算是很幸運的，沒讓疫情影響太多大家的生活

馬照跑，舞照跳，大型集會甚至還能照常舉辦



能否出國對我來說，其實不是太重要的事情

因為有許多地方和事物我想記錄下來，我覺得我的時間不夠用

2020的拍照動能和去年比沒有減少的趨勢

甚至還在今年辦了人生第一次的攝影展





說真的今年也拍了不少照片

如果選出一張自己最喜歡的照片

那還真的是非常困難，很多自己都很喜歡

而如果硬要選一張，應該就是保安宮鼓樓的這張吧!

在藍調的世界，只有一點橘黃

冷與暖鮮明的對比



















