side X SLAB TOWN COFFEE DESIGN & PACKAGING

关于side

Side是由两位平面设计师输出的陶瓷品牌，更确切的来说，它谈不上是一个品牌，而是我们的概念表达。

品牌的名字灵感来源于陶瓷在窑中烧制完 取出后的每一个陶瓷面都是不同的，不同的side呈现不同的图案与机理，这个也是我们制作陶制品的趣味所在。





输出side的初衷是希望制作一些手边之物，是我们随手可以取到的日常。

同时，side也有“支持”的意思，从器物出发，更多的想要激发，我们对他人的一种关心、鼓励与支持。



一些细微的动作与简单的话语就可以给予对方力量，更怀着一颗同理心和社会发生联系。



SLAB TOWN X side 「Raw」系列



每一个杯子都是手工拉胚，而不是翻模制作，因此每一个杯子的形态细节都不一样。经过反复试烧，我们最终选用景德镇特有的「白珍珠泥」和「进口铁胎泥」来烧制。这个系列取名为「Raw」，因为在意最原始的触感，保留原始土的质感和釉面发生化学反应所产生的机理，几近最原始的形态呈现。



在日常的使用中，伴随时间的推移，杯子表面的孔洞会慢慢变粗，质地越粗糙而手感却越有温度。

与SLAB TOWN有着不谋而合的默契是，相比较现在过分关注自己的而频繁分享自己动态的年轻人来说，我们更在意社区感带来的真实和安逸，不经过分装饰，却有人情味的表达。





「不完美的细节才完美」

我们都是不完美的个体，尽管我们满身缺点，却依旧被人包容，被人偏爱。就如「Raw」系列的杯子，每一个杯子都拥有不一样的细节又或是缺陷，对，那就是我们。独一无二的我们被接纳与支持，才是完美的我们。





Always，by your side.







Concept&Packaging&Photography：Chenjieru