Food / Haslet

‘下 水 儿’
Welcome to “XIA SHUI” Exhibition
“下水” 一词在中国饮食文化里指可食用的动物内脏，
有人闻之色变， 但有人它却是绝对“下水”爱好者
The term "xia shui" refers to the haslet of animals in Chinese food culture.
Some people can’t accept it, but some people are absolute animal haslet lovers
“下水”一词源出《儿女英雄传》第二一回:“中间又架着一盘,便是那十二件里片下来的攒盘,连头蹄下水都有。”王愿坚《标准》:“他想起了被自己丢在小河边上的那张牛皮和一副牛下水。”
下水广义指一般指动物内脏,或泛指除去肌肉以外的其他动物器官。狭义指猪肠和猪肺,相对下水,上水为猪腰和猪肝,客家菜有一味五更上水。因各地的风俗及饮食习惯不同,下水的具体所指范围也有很大不同。（来源网络）
Xia Shui ？ / 下水是什么？
“下水”一词源出《儿女英雄传》第二一回:“中间又架着一盘,便是那十二件里片下来的攒盘,连头蹄下水都有。”王愿坚《标准》:“他想起了被自己丢在小河边上的那张牛皮和一副牛下水。”
下水广义指一般指动物内脏,或泛指除去肌肉以外的其他动物器官。狭义指猪肠和猪肺,相对下水,上水为猪腰和猪肝,客家菜有一味五更上水。因各地的风俗及饮食习惯不同,下水的具体所指范围也有很大不同。（来源网络）
First impression / 我对 “下水”的初印象
在我的印象里的初识‘下水’是在重庆读书的那几年，火锅桌上摆满了我连名字都叫不出的猪脑花，黄喉，毛肚… 对内脏的初步印象才逐渐打开。我家的餐桌很少有内脏上桌的，这也是我不吃内脏的原因。
但却惊诧于身边的女同学居然都爱吃下水，她们甚至熟知猪脑花煮多久吃起来最嫩，毛肚要七上八下才不会老，听到肥肠粉就会咽口水.....而这些爱吃内脏的女孩也可爱的称自己为“下水少女”。似乎火锅里涮内脏才是真烟火气息的川渝火锅。
在川渝，大街小巷总能看到肥肠面，烤脑花，爆炒腰花，成都甚至被称为最会吃内脏的地方。去北京后，感觉北京菜也几乎都是下水，卤煮，炒肝，浓浓的一大碗全是心，肺，肝，肠。在英国的也能看到些隐藏的内脏菜，包着羊内脏的Pasty馅饼，其实西方人也不是全然不吃内脏的。
Xia Shui History / “下水”历史
中国人对吃动物内脏的爱是世界闻名的，在外国人眼里也是对未解之谜之一吧。在过去资源匮乏的年代，动物内脏的主要食物资源之一，食物在那个年代总是被物尽其用，但动物内脏也是不是普通老百姓可以吃的起的肉类。在中医里更是讲究’’以形补形’’的食疗法。到现在，动物内脏在中国没有像西方国家没有随着工业化的社会消失，反而变成众人追捧的街头小吃。欧美不是不吃内脏，而是畜牧业工业化了，流水线化操作，而内脏必须人工处理，而且对于工人的技术要求高，卫生要求也更复杂，
食用动物内脏其实在世界饮食文化里并不属于只是中国的，过去的外国人和我们一样热爱动物内脏，他们爱吃被腌制，腌制或熏制的动物内脏。
十九世纪末期，商业化的流水线食品产业（屠宰业，二是畜牧业）的工业化使得纯肉类价格大大下降，而内脏的价格却没有相应的下降，相比制作纯肉食物工业，内脏的制作工序却麻烦很多，因此没有商业化的流水线为
依靠，内脏逐渐在西方人餐桌上消失。 （来源网络）
Photography Idea / 拍摄想法
这组“下水’’系列的作品的拍摄想法是逐渐建立起来的，偶然的一天在火锅店点菜，菜单上还有猪脑花和别的很多动物内脏，心里咯噔了一下，同时也在心里多出疑问：
. 为什么中国一直有食用内脏的饮食文化？
. 假如中国也随着当时的食品产业的工业化和流水线化，我们不再食用食物内脏，它们失去最重要的价值，食物内脏大面积的消失，那被“消失”的动物内脏被丢弃是否是一种浪费食物?
. 即使动物内脏还一直在中国被食用，也许也只是小部分人的狂欢，不知道有没有统计过在中国有多少人爱下水？
. 如果有个美术馆有一个关于食物内脏的展览，这些动物内脏变成艺术作品，雕塑或者装置作品，它们和观赏者（人）产生除了吃以外新的一种联系，具有观赏和思考性，内脏在被扔掉被吃掉以外生成新的关系。
之前对动物内脏闻之色变的人和动物内脏绝对爱好者人在看到新的‘下水’后，是否会生成对内脏新的情绪观感，讨厌的会不会更讨厌或者反之改变态度。
Video Idea / 视频想法
扫描的影像方式，是我希望以一种更严肃和客观表达，更直白，不需要关心光线，角度，只有纯粹的细节。对每一个食物内脏的扫描就是一个身份ID的验证，就像是现在的我们通过扫扫描电子码确认信息，每次机场的X射线成像安检。这也是我对影像表达新的思考和实验，以及对摄影的思考，我不认为摄影是我最喜欢的，但一定是能表达替我表达的最好方式，影像内容的创作其实可以是除了相机以外的任何方式。
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-Homeycome tripe 蜂窝肚
毛肚、百叶、千层肚和蜂窝肚，它们都是牛的肚，更准确来说是牛的胃。牛是反刍动物，有4个胃，分别是瘤胃、网胃、瓣胃、皱胃
蜂窝肚也叫金钱肚和牛肚，它是牛的网胃，呈现六边形蜂窝状
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-Chicken Gizzards 鸡胗
鸡胗是鸡的胃，鸡、鸭、鹅这些家禽也不甘示弱，它们有两个相对独立的胃，每个胃各有所长：在前面打头阵的是腺胃，专司分泌胃液；在后面的是肌胃，主要行使混合、研磨功能
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-Pig Fatty intestines 肥肠
猪肥肠的功能可分为大肠、小肠和肠头，它们的脂肪含量是不同的，小肠最瘦，肠头最肥。
肥肠又名猪大肠、猪肠。猪肠有很强的韧性，并不象猪肚那样厚，还有适量的脂肪。
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-Beef Omasum Tripe 毛肚
毛肚、百叶、千层肚和蜂窝肚：它们都是牛的肚，更准确来说是牛的胃。
牛是反刍动物，有4个胃，分别是瘤胃、网胃、瓣胃、皱胃
瘤胃就是毛肚，其表面像一块毛巾而得名，它可以降解纤维物质
毛肚、牛肚、千层肚：毛肚的确是牛的肚，更准确来说是牛的胃。
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-Bullwhip 牛鞭花
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-Yellow larynx fillet 黄喉
黄喉：并不是什么喉咙！黄喉既不是喉咙，也不是气管，也不是食管，而是血管！
血管看上去是红色，是因为它是半透明的，里面有血才白里透红，没有血自然就是呈现它自己的米白色。
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-Jun ba 郡把
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-Pig tooth terrier 猪牙梗
猪牙梗是猪舌头向上的那个部位。
新鲜猪牙梗口感非常脆嫩，吃法很多，但最长吃的方法还是爆炒，加上辣椒爆炒，脆爽可口。
还有人把它凉拌着吃，把猪天梯放开水焯水，然后加入调料凉拌。
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-Duck blood curd 鸭血
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-Pig brain 猪脑花
猪脑花：内脏中明星，脑花口感醇厚绵软，入口绵软，像在吃豆腐，烹饪方法也是五花八门——烤脑花、冒脑花、火锅脑花、脑花面、红烧脑花……
猪脑花：内脏中明星，脑花口感醇厚绵软，入口绵软，像在吃豆腐，烹饪方法也是五花八门——烤脑花、冒脑花、火锅脑花、脑花面、红烧脑花……
文中对食材的名词解释均来自网络，食材英文名字也是网络查询，也不知道靠不靠谱，如有纠正的感谢在评论留言告知。