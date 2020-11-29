Food / Haslet

Photography Idea / 拍摄想法

这组“下水’’系列的作品的拍摄想法是逐渐建立起来的，偶然的一天在火锅店点菜，菜单上还有猪脑花和别的很多动物内脏，心里咯噔了一下，同时也在心里多出疑问：

. 为什么中国一直有食用内脏的饮食文化？

. 假如中国也随着当时的食品产业的工业化和流水线化，我们不再食用食物内脏，它们失去最重要的价值，食物内脏大面积的消失，那被“消失”的动物内脏被丢弃是否是一种浪费食物?

. 即使动物内脏还一直在中国被食用，也许也只是小部分人的狂欢，不知道有没有统计过在中国有多少人爱下水？





. 如果有个美术馆有一个关于食物内脏的展览，这些动物内脏变成艺术作品，雕塑或者装置作品，它们和观赏者（人）产生除了吃以外新的一种联系，具有观赏和思考性，内脏在被扔掉被吃掉以外生成新的关系。