Hubei's intangible cultural heritage





After the pandemic, Hubei's economy awaits recovery. To attract tourists and help the economic growth, we created a series of illustrations that represent 8 different intangible cultural heritages of Hebei.





疫情之后的湖北经济等待复苏,为了助力湖北经济,我们选取了8项湖北非物质文化遗产,涉及美术/手工艺/文化传说等不同领域,为这8项非遗项目做了一些列插画,希望能呼吁大家在节庆假期到湖北旅游观光.









艺术指导:椰壳(赵烨)