The "Sennin" or "Man of the Mountain" is supposed to roam freely in the air, leading an immortal life. The ideal of immortal existence was (and is) often combined with the Buddhist ideal of perfect emancipation from human passions, and this religion of naturalistic mysticism was the natural origin of many imaginary tales of men and supermen who lived in the ' heart of nature'.







センキョーは、長寿の象徴的な松が天に成長し、テラスがセニンの自由で広々とした心に対応する広いパノラマを提供する山の間に位置するセニンの王国で行われた集まりでした。