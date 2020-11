AUTOCINEMA INK

A U T O C I N E M A I N K





AUTOCINEMA es una compañía de producción de contenidos para tv, cine y comerciales fundada por uno de los equipos de gente más experimentados y reconocidos en México. Para el diseño de su identidad visual, personalizamos sigilosamente una tipografía sans serif condensada para que transmitiera la solidez y el impacto de la firma en su campo, de una manera contemporánea y refinada. El ícono es una cámara de cine que al girara 180º se transforma en un auto. El website lo desarrollamos para que de una manera fluida e inteligente, el usuario pueda navegar directo y sin rodeos, pero con una experiencia agradable.

