Stuttgart 21 | ITS | Branding

Wenn ein Turm zur Bühne wird.





Der ITS beherbergt eine interaktive Ausstellung über das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, auch bekannt als Stuttgart21. Damit wird der Infoturm zur Bühne und zum Netzknoten. Zum Drehkreuz und zum Sprachrohr: wie wird der fertige Bahnhof aussehen? Was leistet er zum Thema Nachhaltigkeit? Was wird er kosten – und warum so viel? Der ITS klärt auf und begeistert, informiert und nimmt mit. Selbst die Skeptiker: auch Proteste und Schlichtung, Demos und Volksabstimmung finden in der Ausstellung Raum.

Die grafische Ausarbeitung über vier Stockwerke – vom Leitsystem bis zur Wandgrafik – stammt aus der Designschmiede Hochburg. Die Ausstellung verbindet Info-, Edu- und Entertainment zu einem großen Ganzen. Modular und weiter aktualisierbar. Mehrsprachig und barrierefrei. Mit einer App, die Inhalte von den Wänden liest. Mit Comics für Kinder. Mit haptischen Führungslinien für Sehbehinderte. Schließlich geht es um das Zurechtfinden. Im Turm. In der Ausstellung. Aber vor allem in diesem gigantischen Projekt.