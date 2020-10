THE M5





Client: BMW Group //

Florian Hartmann c/o CoC Artwork

Creative Direction: Jan Grothklags, Falk Pegelow c/o Serviceplan Campaign & Content GmbH & Co. KG

Art Direction: Tilo Richter c/o Serviceplan Campaign & Content GmbH & Co. KG

Photography & PostProduction: Agnieszka Doroszewicz

Talents: Ilona & Clayton c/o Kultmodels

Styling: Julia Quante

H&M: Sigi Kumpfmüller

Production: www.wagner-productions.com