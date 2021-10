El reto era el diseño de un nueva marca y concepto de “croquetas gourmet”. De base contamos con un producto de gran calidad, elaborado en un pequeño obrador, en el que hacer croquetas comenzó como una forma de homenajear a todos los que nos las cocinaron cuando éramos niños.

Bowi es el resultado. Bowi “Glam Croquettes”.

The challenge was the design of a new brand and concept of "gourmet croquettes". Our base is a high-quality product, made in a small workshop, in which making croquettes began as a way of honoring all of those who cooked them for us when we were children.