Casa Capricho is a multidisciplinary space where various materials and techniques merge to create utilitarian and decorative objects based on organic and handmade elements.

We seek to reflect a certain influence on our cultural roots by adding sophisticated and contemporary touches.

Blowing a dandelion has magical connotations, it is a symbol of making a wish, each part of its fragile and cottony seeds come off, and flow freely and delicately through the air in a beautiful spectacle representing that wish.







Casa Capricho es un espacio multidisciplinario donde diversos materiales y técnicas se fusionan para la creación de objetos utilitarios y decorativos con base en elementos orgánicos y artesanales.

Buscamos reflejar cierta influencia en nuestras raíces culturales añadiendo toques sofisticados y contemporáneos.

Soplar un diente de León tiene connotaciones mágicas, es símbolo de pedir un deseo, cada parte de sus semillas frágiles y algodonosas se desprenden, y fluyen libre y delicadamente a través del aire en un bello espectáculo en representación de ese deseo.