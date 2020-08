Il gigante Osvaldo

(20x27)

É un silent book che parla della diversità, dell'emarginazione e della paura per il "diverso".

Paura che si tramuta in odio e violenza nei confronti del protagonista Osvaldo.

La mia storia vuole raccontare come diversità significa ricchezza, e Osvaldo lo dimostra proprio con la sua natura magica in grado di creare sogni.

Solo chi riesce ad andare oltre all'apparenza può scoprire la vera essenza delle cose e tornare così a sognare