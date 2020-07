Raymond Chandler "The Long goodbye" 2020

Illustrations for the book "The Long goodbye"by Raymond Chandler

Publishing: Great Star Media Co. LTD (Shanghai) 2020





In the role of characters modern Ukrainian artists , such as:





https://www.instagram.com/vadimlipskih/ Vadim Lipskykh

https://www.instagram.com/vadim_suvorov/ Vadim Suvorov

https://www.instagram.com/rogowoiart/?igshid=10wvg1zoprn4o Artem Rogovoi

https://www.instagram.com/shulika_art/?igshid=t4w2pifwjp3g Vyacheslav Shulika

https://www.instagram.com/zalishchukvalerii/?igshid=cohnqqrnvm26 Valery Zalishchuk

Elena Bezbatko https://www.instagram.com/bezbatko.elena/





and also

Alexandra Zhylina https://www.instagram.com/alexandrazhna/

Nikolai Shurubura